Segundo o 4ºBPM, em uma residência no setor Nova Fronteira estavam sendo escondidos objetos, os quais haviam sido furtados em comércio no município de São Valério.

da redação

A Polícia Militar (PM) prendeu neste final de semana uma mulher de 18 anos, por receptação. Na ação, os policiais recuperaram uma motocicleta, bomba d’água, pneus, bebidas alcoólicas, dentre outros objetos. A ocorrência aconteceu na Rua 41, no residencial Nova Fronteira em Gurupi.

A PM chegou ao local, após levantamento de informações da Agência Local de Inteligência (ALI) do 4º Batalhão de Polícia Militar (4º BPM). Segundo as diligências, em uma residência no setor Nova Fronteira estavam sendo escondidos objetos, os quais haviam sido furtados em comércio no município de São Valério.

De posse dessas informações, a equipe da Força Tática deslocou ao local a fim de averiguar o fato. Ao chegar à residência, foram localizados em seu interior os objetos já mencionados. Na casa foi encontrada apenas uma mulher de 18 anos, que relatou aos policiais que teria recebido os objetos de dois indivíduos, os quais não foram localizados.

A mulher recebeu voz de prisão e em seguida ela e o material apreendido foram encaminhados e apresentados na Central de Flagrantes de Gurupi, para as demais medidas cabíveis e legais.