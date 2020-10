Mulher é presa com quase cinco quilos de maconha em Gurupi

Na tarde dessa terça-feira, 27, na cidade de Gurupi, a Polícia Militar (PM) prendeu em flagrante uma mulher, 22 anos, suspeita de tráfico de drogas e apreendeu aproximadamente 4,6kg de produto entorpecente análogo à maconha e 18g de substância análoga à cocaína.

da redação

Também foram apreendidos dois aparelhos celulares, uma bicicleta esportiva desmontada, papel filme e uma mochila utilizada para esconder o produto.

A prisão aconteceu na Rua 29, Setor Medeiros, região noroeste de Gurupi, depois que a PM recebeu uma denúncia anônima. Segundo as informações preliminares, a residência suspeita estava sendo utilizada com frequência para o tráfico de drogas.

Durante a operação, que contou com equipes do serviço operacional e da Agência Local de Inteligência (ALI|) do 4º Batalhão de Polícia Milita (4º BPM), os militares se depararam inicialmente com a suspeita no quintal da casa e logo em seguida localizaram dentro da residência a mochila contendo os tabletes de maconha. Já as porções de cocaína foram localizadas dentro de uma bolsa de mão pertencente à mulher. Os militares também localizaram e apreenderam a bicicleta, pois a sua origem não foi comprovada pela suspeita.

A autora e outra mulher, que também reside na mesma casa e cumpre pena em regime domiciliar, foram conduzidas juntamente com o produto apreendido, sendo apresentados na delegacia Central de Flagrantes para as devidas providências.