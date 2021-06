Uma mulher de 24 anos, investigada por envolvimento em um crime de homicídio tentado, fato ocorrido no último dia 02, em Gurupi, em via pública, foi presa por policiais civis da 3ª Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (3ª DHPP) nesta segunda-feira, 28, no município. Na ocasião, os policiais também cumpriram dois mandados de busca e apreensão, um na residência da investigada, outro em um imóvel relacionado ao indivíduo que agiu em concurso com a mulher na prática do crime.

da redação

De acordo com o Delegado-Chefe da 3ª DHPP, a prisão ocorreu, mediante cumprimento a mandado de prisão preventiva, expedido pelo Poder Judiciário da Comarca de Gurupi. Após a prisão, a mulher foi conduzida à Central de Atendimento da Polícia Civil, em Gurupi, e após a realização das providências legais cabíveis, foi encaminhada para a Cadeia Feminina de Talismã, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário. O homem, que já possui mandado de prisão em aberto, não foi localizado e está foragido.

O crime

De acordo com o apurado pela 3ª DHPP, no dia dos fatos, a mulher conduzia uma motocicleta Honda Biz, e trazia consigo na garupa, seu comparsa. Ao se aproximar de um homem que estava em uma bicicleta, a mulher reduziu a velocidade, e o suspeito sacou uma arma de fogo e efetuou vários disparos contra a vítima. Em seguida, a vítima caiu e os dois suspeitos fugiram do local.

As investigações terão continuidade no intuito de localizar o paradeiro do homem que efetuou os disparos de arma de fogo, que atingiram a vítima no peito. As investigações indicam que o crime teve como motivação o fato de que autores e vítima integram organização criminosa rival. Quaisquer informações sobre o fato podem ser reportadas à Polícia Civil via telefone 197.