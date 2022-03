Share on Twitter

Share on Facebook

Na tarde desta quinta-feira, 10, durante patrulhamento na Rua Getúlio Vargas, no centro de Pedro Afonso, uma equipe policial do 3º Batalhão da PM, prendeu em flagrante, uma mulher de 22 anos que portava um envelope com R$ 2 mil em moedas falsas, sendo 10 cédulas de R$ 100,00 reais, e 20 de R$ 50,00 reais.

da redação

Durante patrulhamento, os militares passavam nas proximidades da sede dos Correios, quando notaram que a jovem demonstrou nervosismo ao ver a viatura da Polícia Militar, e procederam com a abordagem, localizando um envelope com as notas falsas.

Questionada, a mulher relatou que foi aos Correios buscar uma encomenda a pedido de seu esposo, que cumpre pena em um presídio da cidade de Ijuí (RS), para entregar a um amigo do esposo em Pedro Afonso.

Diante dos fatos, a autora foi conduzida para a Central de Flagrantes da Polícia Civil de Pedro Afonso para que fossem adotados os procedimentos cabíveis.

Pouco tempo depois da prisão, uma equipe da Polícia Civil identificou e conduziu um adolescente que compareceu ao endereço da mulher para buscar o envelope com as notas falsas.