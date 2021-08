No final da noite desta sexta-feira (27) foi registrado um homicídio na avenida Avenida Rio Branco entre Ruas 18 e 19, região central de Gurupi.

Por Régis Caio

Segundo informações da polícia, Marilene Rodrigues foi assassinada a tiros, o principal suspeito do crime é o seu esposo, Valdir da Silva Santos, 47 anos, que está foragido.

De acordo com a Polícia Militar o crime foi denunciado pelo filho da vítima, de 11 anos, junto com a sobrinha, de 07 anos.

“O filho do casal estava desesperado e disse que o seu pai estava brigando com a sua mãe e havia efetuado disparos de arma de fogo contra a mesma, e logo depois teria entrado em seu veículo, uma Toyota Hilux branca e fugido. A vítima estava desacordada no local e foi socorrida pelo SAMU até o Hospital Regional de Gurupi”, disse.

Em seguida viaturas da Força Tatica depararam com o autor transitando nas ruas de Gurupi que empreendeu fuga e foi acompanhado pelas viaturas e abandonou veículo na zona Rural próxima ao leilão Martelo de Ouro em Gurupi.

“Foi encontrado no veículo a arma de fogo, provavelmente usada no crime, alguns objetos, documentos, alguns cheques e uma quantidade em dinheiro de R$ 6.604,00. O veículo e os objetos foram apresentados na delegacia de polícia”, informou a PM.

Em seguida a Polícia Militar foi até o hospital para colher informações sobre a vítima. “Lá, nos informaram que a mesma teve três perfurações de arma de fogo, respectivamente na cabeça, tórax e nas costas. Poucas horas depois, recebemos a notícia que a vítima havia falecido. As crianças ficaram com a família que as deixaram com o vizinho de confiança até que a família pudesse sair do hospital”, concluiu.