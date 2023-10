Mulher agredida com capacete por assaltante morre após uma semana internada

da redação

Foi confirmada nesta quarta-feira (11) a morte de Ana Zilda Santos Almeida, de 49 anos. Ela estava em coma desde o dia 5 de outubro, quando foi atacada com golpes de capacete na cabeça durante um assalto em Araguaína, no norte do Tocantins.

O suspeito de agredi-la para roubar uma bolsa foi preso. O homem tem 32 anos e não teve o nome divulgado pela Polícia Civil. Ana Zilda teve fraturas cranianas e chegou a perder massa encefálica. Ela estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional de Araguaína (HRA).