Por Redação

A ação surgiu a partir de visitas ao presídio, realizadas pela promotora de Justiça Luma Gomides, que atua na área de execução penal. Segundo ela, o número de livros da biblioteca é muito baixo em relação ao número de reeducandos.

“Considerando que a unidade tem capacidade para 580 presos, aumentar o número de livros do acervo é essencial para que possamos alcançar maior número de pessoas, conferindo remição a mais reeducandos”, destaca.

A remição por leitura incentiva o preso a aprimorar-se nos estudos, ao mesmo tempo em que permite diminuir a pena dele. “Ao término de cada leitura, o reeducando elabora uma redação sobre o tema da obra. Esse material é avaliado por uma comissão que certifica a validade para remição”, esclarece a promotora.

Para colaborar com a campanha, qualquer pessoa pode enviar ou deixar os livros na Promotoria de Justiça de Gurupi. Apenas devem observar que os livros não podem ter teor violento.

Interessados de Gurupi ou outras cidades podem entrar em contato via e-mail com a Promotoria de Justiça de Gurupi para mais informações no e-mail: [email protected] ou pelo telefone (63) 3315-2055.

(Daianne Fernandes – Ascom MPTO)