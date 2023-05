Por Redação

Conforme o apurado, as duas vítimas trafegavam por uma rodovia de Araguaína, em uma moto, com uma bandeira do candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva amarrada nas costas, quando Rafael, que dirigia uma caminhonete com adesivo de Jair Bolsonaro, tentou atropelá-los.

As vítimas chegaram a cair do veículo, mas se levantaram, fugiram e foram perseguidas sob disparos de arma de fogo. Edivan e Deyvit abandonaram a motocicleta e se esconderam em um matagal próximo à via.

Rafael, a fim de esconder os vestígios das tentativas de homicídio, colocou a moto na carroceria de sua caminhonete, abandonando-a no dia seguinte em um local afastado.

Recai ainda sobre o indiciado a acusação de coação de uma testemunha ocular, para que não gravasse as agressões ou ligasse para a polícia.

Na denúncia, o promotor de justiça Daniel José de Oliveira Almeida, requer que Rafael responda por tentativas de homicídios qualificado, praticado por motivo torpe e com uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, não tendo consumado por circunstâncias alheias à vontade do denunciado.

