O lamentável acidente de trânsito foi registrado na noite desta última quinta-feira,10, no bairro Pedroso.

Por Régis Caio

O mototaxista Deliton Alves Barbosa, 53 anos, faleceu após sofrer um grave acidente de trânsito no setor Pedroso, em Gurupi.

Relato de um vizinho de onde aconteceu o acidente, aponta que Deliton possa ter tido um mal súbito. “Ele caiu em frente a minha casa e eu tinha acabado de abrir o portão e ele estava quase chegando na esquina e passou mal porque ele já tinha caído da moto e a moto saiu deslizando até a Avenida Dueré, daí vinha uma caminhonete Hilux e a cabeça dele bateu no pneu da Hilux. Do jeito que ele caiu ele ficou e depois chamamos o socorro”

Deliton chegou a ser socorrido por Samu, mas não resistiu e veio a óbito no Hospital Regionalde Gurupi. O corpo foi levado para o IML de Gurupi e será velado das 13hs às 17hs no espaço social da funeráriaSanto Antônio, localizadona AvenidaSantaCatarina com Rua 03. Deliton era filho de Doralice Barbosa e deixa dois filho e o irmão Domingos Barbosa.