A Polícia Militar (PM) prendeu um homem de 23 anos e apreendeu um adolescente de 17 anos, no sábado, 19, por tráfico de drogas, na cidade de Crixás do Tocantins. Com os infratores foram apreendidos aproximadamente dois quilos de substância análoga à maconha.

DA REDAÇÃO

A equipe da Policia Militar recebeu a informação de que havia dois homens em uma motocicleta HONDA/CG 150 FAN ESI, placa MXB7268, em atitude suspeita em um bar, em Crixás do Tocantins, que provavelmente estariam com drogas.

A viatura deslocou ao endereço, onde localizou os suspeitos, durante a abordagem foi encontrado em uma bolsa que estava em poder de um dos autores, aproximadamente dois quilos de substância análoga à maconha. O condutor do veículo, que é mototaxista, disse aos policiais que recebeu a ligação do infrator para fazer uma corrida de Paraíso até Crixás e que não conhecia o autor.

Diante das circunstâncias, os envolvidos foram conduzidos para Central de Flagrantes em Gurupi para as providências legais cabíveis.