Nesta sexta-feira (30) foi registrado um grave acidente de trânsito envolvendo três caminhões e uma caminhonete na BR-153, entre Gurupi e Aliança. Dois veículos pegaram fogo.

Por Régis Caio

A colisão envolveu um caminhão bitrem que transportava arroz com uma caminhonete e consequentemente atingiram mais dois caminhões. Conforme o Corpo de Bombeiros, com o impacto um incêndio acabou ocorrendo em dois veículos.

Ainda segundo os militares o motorista do bitrem não conseguiu sair e morreu carbonizado. As outras pessoas envolvidas no acidente foram atendidas pelo SAMU e passam bem.

No final da noite, o Corpo de Bombeiros controlou o fogo e a pista foi liberada.