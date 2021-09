O acidente foi uma saída de pista na TO-070 que liga a cidade de Aliança do Tocantins a cidade de Brejinho de Nazaré.

Por Régis Caio

O trecho da TO-070 onde aconteceu o acidente está em processo de recuperação e foi aproximadamente 5 km da Cidade de Aliança do Tocantins. O veículo trafegava sentido a cidade.

Segundo a Perícia, o condutor da caminhonete S-10, identificado como Waldivino José da Silva, 68 anos, foi retirado pelo Corpo de Bombeiros das ferragens do veículo.f

“Ficou caracterizado perda de controle do veículo, com uma saída de pista e posterior capotamento, e que as causas do acidente serão minuciosamente investigadas”, informou a Perícia.