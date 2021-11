O acidente foi registrado na tarde desta quinta-feira no perímetro urbano da BR-153 no município de Figueirópolis, no sul do estado.

Por Régis Caio

Conforme o Corpo de Bombeiros a colisão frontal envolveu um carro de passeio e um caminhão. No carro estava motorista Antônio Alves que ficou ferido e preso às ferragens.

Ele foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros e entregue ao Samu, que o conduziu para o Hospital Regional. A vítima estava com fraturas pelo corpo.

O carro ficou totalmente destruído com o impacto.