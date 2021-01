O acidente foi nesta sexta-feira (29) na Avenida Beira Rio. De acordo com a PM o condutor do carro foi preso logo após o acidente. Ele estava embriagado.

por Régis Caio

A Polícia Militar informou que o acidente aconteceu depois que o condutor perdeu o controle do veículo no momento em que descia por uma rua do setor União. O carro subiu na calçada, colidiu em uma árvore e caiu no córrego Mutuca.

O motorista, que não teve o nome divulgado, fugiu do local e foi encontrado minutos depois em uma bar. Ele foi preso em flagrante, pois estava embriagado. O homem foi conduzido para a delegacia.

Um caminhão guincho foi solicitado para retirar o carro do córrego, no acidente ninguém ficou ferido.