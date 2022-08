por Redação

Na noite desta quarta-feira (24), por volta das 21 horas e 15 minutos, um homem de 56 anos, foi preso em flagrante pelo crime de embriaguez ao volante, no município de Cariri do Tocantins.

A equipe da Polícia Rodoviária Federal do Tocantins esteve presente no km 684 da BR 153 para realizar atendimento a um acidente, com saída do veículo do leito carroçável, ocasionado pelo condutor embriagado. Diante dos sinais de consumo de bebida alcoólica e da recusa em realizar o teste de etilômetro, foi confeccionado o Termo de Constatação de Embriaguez, sendo realizada a prisão em flagrante.

Foi constatada a ocorrência de conduzir veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool – Embriaguez ao volante. O condutor foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Gurupi e o veículo removido ao Pátio Sancar.