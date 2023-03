Share on Twitter

por Redação

A Polícia Civil do Tocantins (PC-TO), por meio da 22ª Delegacia de Xambioá concluiu nesta terça-feira, 28, as investigações referentes à prática de um crime de estupro de vulnerável e indiciou um indivíduobde 38 anos, pela prática do crime.

O delegado Márcio Lopes, responsável pelo caso, explica que a vítima é a própria filha de 10 anos de idade e as investigações evidenciaram que ele praticou relação sexual com a filha por seguidas vezes entre os meses de junho e agosto do ano de 2022.

Foi apurado durante as investigações que o indiciado era casado e possuía quatro filhos, sendo a vítima, a mais velha. Em janeiro de 2022, ele se separou da companheira e ficou com a guarda das quatro crianças, passando a morar com os filhos na casa da sua mãe, em Xambioá, local em que ocorreram os abusos sexuais.

A vítima narrou, em depoimento especial, que seu pai aproveitava a ausência da avó e de sua tia, para praticar os abusos, explicando que isso ocorria geralmente à noite quando seus irmãos menores dormiam. A criança foi submetida a exame de conjunção carnal, confirmando a versão da menor.

Os fatos só chegaram ao conhecimento da autoridade policial porque a vítima, não suportando mais os abusos, contou para uma coleguinha da mesma idade, vizinha de onde morava, a qual contou para a sua mãe. Finalizado o procedimento, os autos foram remetidos para a Justiça, onde aguardam análise do Ministério Público.