Após os procedimentos legais cabíveis, ele foi encaminhado para a Cadeia Pública de Natividade, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário.

A SSP-TO reitera que o motorista foi localizado no final da manhã desta quinta-feira, 26, pelas equipes da 98ª DP de Natividade e da 101ª DP de Dianópolis, em uma residência aguardando seu advogado, e conduzido para prestar depoimento na 98ª DP, onde foi autuado e preso.

Quanto aos corpos das 12 vítimas do acidente, a SSP-TO informa que as equipes de legistas, agentes de necropsia e papiloscopistas, que participaram da força-tarefa de identificação dos corpos, concluíram os exames de necropsia por volta das 13 horas. Todos os corpos já foram liberados para que seus familiares procedam às homenagens póstumas.

Os exames foram realizados no Núcleo de Medicina Legal de Natividade com o apoio das equipes de Porto Nacional, Gurupi e Palmas.

Quanto às possíveis causas do acidente, a SSP-TO informa que a perícia oficial do Estado esteve no local do acidente para levantamento dos vestígios relacionados ao fato. Mais informações serão passadas em momento oportuno.

Vítimas foram identificadas

As 12 pessoas que morreram em um grave acidente entre uma van e um caminhão na TO-280, próximo a Natividade, na região sudeste do Tocantins, foram identificadas. As vítimas estavam em uma van que pertence à Secretaria de Saúde de Almas e retornavam de atendimento médico quando houve a colisão.