Por Wesley Silas

Segundo o Corpo de Bombeiros o ônibus com os acadêmicos de Formoso do Araguaia estava em direção à Gurupi na BR-153 quando aconteceu o acidente em que o motorista do ônibus ficou preso nas ferragens e não conseguiu e faleceu no local.

Após o acidente a UnirG enviou uma equipe com psicólogos e assistência sociais para atender os acadêmicos, familiares e amigos dos 14 estudantes universitários que se encontram internados na UPA e HRG.

“Estivemos na UPA e agora estamos no Hospital Regional de Gurupi onde os acadêmicos estão sendo muito bem atendidos e todos eles não tem nenhum em estado grave e disponibilizamos uma Van para os acadêmicos e seus familiares retornarem a Formoso do Araguaia. Temos aqui acadêmicos não só da UnirG, mas da Unopar e Unipam”, disse a reitora da Unirg, Sara Falcão.