O Acidente de trânsito ocorreu no centro de Gurupi na noite desta quinta-feira, 27, no cruzamento da avenida Goiás com a Rua 09. Um Motociclista de 43 anos não resistiu e morreu na hora.

da redação

segundo a Polícia Científica, o condutor da motocicleta trafegava no sentido Sul da cidade quando adentrou o canteiro central da Avenida Goiás, vindo a colidir com uma estrutura em formato de Jarro.

O homem identificado como Josimar Pereira da Silva, 43 anos, morreu na hora. A Polícia Científica e Polícia Militar estiveram no local realizando os devidos procedimentos. Por fim, a Polícia Científica informou que as causas do acidente serão minuciosamente investigadas.