Um homem morreu após um grave acidente de trânsito que aconteceu na noite deste último domingo (07) em Gurupi.

por Régis Caio

Conforme a Polícia Rodoviária Federal o acidente foi uma colisão frontal entre um carro e uma motocicleta e foi registrado no km 667 da BR-153, no município de Gurupi.

“O carro invadiu a contramão e colidiu frontalmente com uma moto”, informou a PRF. O motociclista, um homem de 43 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já o o condutor do carro também ficou ferido e foi encaminhado para o Hospital Regional de Gurupi.