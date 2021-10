Share on Twitter

Share on Facebook

Um motociclista ficou gravemente ferido após um acidente de trânsito na TO-374 em Dueré, no sul do estado na manhã deste sábado. A vítima colidiu com um caminhão.

Por Régis Caio

Conforme o Corpo de Bombeiros a colisão foi frontal e o motociclista Douglas Menezes de 26 anos teve ferimentos na perna e na face, chegando a perder parte dos dentes.

A vítima foi levada pelo SAMU para o Hospital Regional de Gurupi. A ocorrência foi registrada pela polícia militar.