Nesta quinta-feira (01) a Equipe de Força Tática da PM de Gurupi prendeu um homem pelo crime de tráfico de drogas e posse ilegal de munição de uso permitido. Segundo os militares, o suspeito estava no setor Industrial conduzindo uma motocicleta com uma sacola no guidão, momento em que percebeu a presença da viatura, empreendeu fuga, porém logo foi abordado.

Na busca foi localizado dentro da sacola 500g de maconha e o acusado relatou que estava indo entregar a droga para um rapaz no setor. “O envolvido nos relatou também que havia mais drogas em uma residência, deslocamos até lá e foi localizado maconha, cocaína, balança de precisão, munições e bijuterias.

Os materiais foram recolhidos e apresentados juntamente com o indivíduo na Delegacia de Polícia Civil.