Na noite deste domingo (28) um acidente de trânsito foi registrado na BR-242, próximo a Gurupi. Segundo a polícia, um motociclista se envolveu em um acidente com um grupo de ciclistas.

Da redação

Conforme apurado pelo Portal Atitude, o acidente ocorreu do tipo uma colisão envolvendo um homem que conduzia a moto acabou e ciclistas.

Segundo a Polícia o condutor da moto e um ciclista vieram a óbito e outros ciclistas ficaram feridos e for atendidos pelo Samu. O corpo do ciclista foi identificado como Márcio Broquinha e o do motociclista ainda não foi identificado.

O acidente acontece no momento que se inicia a colheita da maior safra do Tocantins com movimento intenso caminhões nas rodovias estaduais e federais, gerando a necessidade de atenção especial aos ciclistas e condutores de veículos automotores.