Um homem foi preso pela Polícia Militar da tarde de segunda-feira, 01, na cidade de Gurupi, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. Com o suspeito os policiais apreenderam um revólver calibre 32, duas munições do mesmo calibre, uma motocicleta e um aparelho de celular e dinheiro.

da redação

Durante patrulhamento pelo Setor Jardim dos Burutis, os policiais militares do 4º Batalhão da PM avistaram um indivíduo conduzindo uma motocicleta azul, que ao perceber a presença da viatura tomou outra direção em alta velocidade. Com o apoio de outra equipe policial, os militares conseguiram interceptar o suspeito minutos depois na Rua 311 do mesmo setor, onde foi possível realizar a abordagem.

Durante a busca pessoal, os policiais localizaram na cintura do acusado um revólver calibre 32, com duas munições intactas do mesmo calibre, R$ 103,00 em espécie, e um aparelho celular de origem duvidosa. O homem não portava nenhum tipo de documento. A motocicleta foi recolhida por estar em desacordo com o Código de Trânsito Brasileiro. Diante dos fatos, o homem e o material apreendido foram conduzidos e apresentados na Central de Flagrantes para as demais providências legais cabíveis.