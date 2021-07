por Redação

Uma equipe de Fiscalização do Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN/TO) retirou de circulação, uma motocicleta que apresentava irregularidades, na Praia Barreira do Pequi, localizada às margens do Rio Javaé, no município de Formoso do Araguaia, no último fim de semana.

Durante patrulhamento, os fiscais identificaram que a motocicleta, modelo Honda NXR 160 Bros, estava com placa faltando caracteres, além de número de motor e chassi com sinais de adulteração. Ao consultar o banco de dados do DETRAN/TO, a equipe constatou a existência de um registro de furto/roubo relacionado ao veículo.

Os fiscais tentaram identificar o condutor da motocicleta, porém, o mesmo evadiu-se do local ao perceber a movimentação e não foi mais localizado. A equipe removeu a moto para o pátio da Polícia Militar, em Formoso do Araguaia.

Segundo o supervisor de fiscalização do DETRAN/TO, Márcio Gabriel Moura, o Órgão tem a incumbência legal de orientar e coordenar ações de fiscalização de trânsito, além de autuar e aplicar as medidas cabíveis por infrações previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

“As equipes de fiscalização do DETRAN/TO vêm realizando um trabalho com foco na conscientização dos condutores quanto ao cumprimento da legislação visando à redução do número de acidentes. Também promove blitzes repressivas e atua no sentido de ampliar a integração aos demais órgãos de segurança na Força Tarefa Tolerância Zero. Com essa finalidade, os fiscais de trânsito vêm realizando abordagens e blitzes em que prestam toda orientação aos condutores para evitar a prática de infrações”, explicou.

O Governo do Estado do Tocantins, por meio do DETRAN/TO, está executando um conjunto de ações para garantir a segurança dos cidadãos tocantinenses. Alinhadas com esse propósito, as atividades promovidas pelo Órgão têm o objetivo de evitar situações que coloquem em risco condutores e demais usuários das vias públicas.