Por Redação

As vítimas são Lucas Borges de Azevedo e Raí Nunes da Silva, desaparecidos desde a madrugada do dia 08 de fevereiro, e de Marciano Francisco da Silva Souza, que sumiu no dia 13 de fevereiro. Um dos corpos teria sido mutilado, informou o site.

Dois dos cadáveres estavam enterrados em covas rasas e o outro caído nas proximidades. De acordo com informações da polícia de Goiás, além dos corpos, também foi localizado um veículo queimado que seria de uma das vítimas.

As investigações apontam que José Nilton Corino de Araújo matou Lucas e Raí e os enterrou no local. Após, com o auxílio de Samara Regina de Araújo, matou Marciano, mutilou o cadáver, e ateou fogo no veículo de Lucas. Os dois suspeitos já estão presos.

A delegacia de Polícia de Mara Rosa informou que dois suspeitos confessaram a autoria da morte de uma das vítimas, ao qual imputam a autoria dos outros dois homicídios.

Foi instaurado inquérito policial por triplo homicídio e ocultação de cadáver.