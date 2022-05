Por Redação

Um caso de agressão policial foi gravado em Itacajá, na região centro-norte do estado, no último fim de semana. As imagens são fortes e mostram um sargento da Polícia Militar dando socos, joelhadas e até uma coronhada em um morador da cidade. Uma mulher que estava no local também chegou a ser arrastada pelo cabelo. O PM estaria de folga e participando do evento.

A Polícia Militar do Tocantins, através do 3° BPM, afirmou que o fato aconteceu no último dia 14 de maio e ao tomar conhecimento do ocorrido todas as medidas administrativas pertinentes ao caso foram tomadas.

“As informações e documentos necessários já foram remetidos para a Corregedoria adotar as providências legais cabíveis”, diz a nota da PM.