Três policiais militares do Tocantins foram afastados das funções e presos por suspeita de que tenham desviado e revendido veículos apreendidos em operações da própria Polícia Militar. Os três foram detidos no oeste do estado e transferidos para a sede do Quartel do Comando Geral (QCG) da PM em Palmas.

Segundo fontes que estão acompanhando o caso, pelo menos 35 veículos teriam sido desviados pelo grupo. Entre os presos, de acordo com as mesmas fontes, há um major, um 3º sargento e um 2º tenente.

Em nota a PM informou que houve “constatação de irregularidades em relação a veículos apreendidos pela 4ª Companhia Independente da Polícia Militar – 4ª CIPM, com sede em Lagoa da Confusão”.