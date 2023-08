Share on Twitter

Da redação

O réu responde ainda por outros três homicídios e uma tentativa de homicídio, cometidos no intervalo de tempo de seis dias. Ele agia em coautoria com outro policial, Gustavo Teles, ambos fora da função policial. Para o Ministério Público, a dupla atuava como atividade típica de grupo de extermínio e tinha o objetivo de eliminar elementos sociais tidos como “indesejáveis”.

Na denúncia, apresentada pelo órgão acusador, é relatado que no dia dos fatos, Edson, à época policial em atividade, e Gustavo, munido de arma de fogo, chegaram em um bar localizado no Setor Alto dos Buritis, onde efetuaram disparos contra Manuel e Getúlio. O primeiro não resistiu e o segundo, também atingido, não veio a óbito por circunstância alheia à vontade dos agentes, sendo socorrido de imediato por populares.

Para o MPTO, os crimes foram cometidos por motivo torpe – tendo em vista que as vítimas eram, supostamente, usuárias de drogas – e praticados com uso de recurso que dificultou a defesa das vítimas, pois foram pegas de surpresa.

Outros homicídios

Segundo o inquérito policial, de igual forma, no mesmo dia, a dupla ainda matou Daniel Pereira dos Santos, ação que se repetiu no dia seguinte, 18 de julho, desta vez tendo como alvo Rogaciano da Rocha Santos. As três ações ocorreram em intervalo de menos de quatro horas, apurando-se que neste período os dois estavam em escala de trabalho em uma empresa de segurança privada, onde faziam bico. Eles também utilizaram o veículo da empresa para o cometimento dos crimes.

Ainda consta que, dias antes, em 12 de julho, Edson e Gustavo teriam atentado contra a vida de Geir Soares Júnior, sem sucesso, e em 22 de outubro, mataram Nataniel Glória de Medeiros.

Foi realizado exame pericial de confronto entre os projéteis utilizados nos crimes, e constatado que eles foram autores de diversos homicídios e tentativas de homicídio.

Edson e Gustavo foram flagrados pela polícia, no mês de outubro de 2018, enquanto estavam em uma dessas ações. Não atenderam à ordem de parada dada pelos policiais, houve confronto e Gustavo veio a óbito. Edson foi preso na ocasião.