Marileide Ribeiro da Silva, de 54 anos, morreu após um grave acidente de trânsito nesta quinta-feira (23) no bairro Nova Fronteira, em Gurupi. A batida ocorreu em um cruzamento do setor. Marileide atuava na Secretaria da Educação, como merendeira no Centro Municipal de Educação Infantil (Cemei) Senador João Ribeiro. A prefeita de Gurupi, Josi Nunes e seu vice, Gleydson Nato, solidarizaram com a família em Nota de Pesar.

A polícia e perícia foram acionados para registrar a ocorrência do acidente. O corpo foi levado para o IML de Gurupi.





Nota de Pesar

“Neste momento de dor, a prefeita Josi Nunes e o vice-prefeito, Gleydson Nato, se solidarizam com familiares e amigos e rogamos ao Pai pelos corações enlutados”