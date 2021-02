A Polícia Militar (PM) através do 4º Batalhão, apreendeu três adolescentes, 14, 16 e 17 anos, neste fim de semana na região Sul do Estado, por ato infracional (roubo), em ocorrências distintas.

da redação

Na primeira ocorrência foram apreendidas uma faca e uma bicicleta, com o infrator. Na outra ação, foi apreendida a motocicleta que estava sendo utilizada pelos indivíduos para efetuar os assaltos, bem como, uma arma artesanal calibre 22, dois cartuchos calibre 20, duas porções de maconha, um aparelho celular, um tablete e R$ 25,00 em dinheiro, além disso um homem de 28 anos preso.

Na sexta-feira, 29, a PM foi acionada pelo Sistema Integrados de Operações (SIOP) para atender uma ocorrência de roubo na Rua “R” entre ruas 09 e 10, Setor União, em Gurupi. De imediato, equipes da Polícia Militar deslocaram até o local, onde a vítima informou que teria sido abordada pelo adolescente, que de posse de uma arma branca (faca) anunciou o roubo. Ele não conseguiu conduzir a motocicleta Yamaha Crypton, e abandou o veículo em uma residência não habitada, onde foi localizado e detido pela PM. Em seguida, ele e a vítima, bem como a arma branca foram conduzidos à Central de Flagrantes, onde o acusado foi autuado por ato infracional, ficando à disposição da justiça.

Na manhã de domingo, 31, a Polícia Militar (PM) conseguiu identificar os menores infratores que estavam realizando os roubos em comércios de Gurupi. Na ação foi apreendida a motocicleta que estava sendo utilizada pelos indivíduos para efetuar os assaltos, bem como uma arma artesanal calibre 22, dois cartuchos calibre 20, duas porções de maconha, um aparelho celular, um tablet e R$ 25,00 em dinheiro.

Ainda na noite de sábado, 30, ocorreram dois roubos em estabelecimento comercial em Gurupi, sendo um na Mercearia LR, situada na Rua Messias da Silveira, Setor Alto da Boa Vista, e o outro no Mini Mercado Ponto Quente, situado na Avenida Santa Catarina, no centro da cidade. As vítimas informaram que os assaltantes eram um homem e uma mulher, sendo possível anotar a placa da motocicleta em que os autores estavam. Com as informações da placa foi possível localizar o endereço do proprietário do veículo. A guarnição foi até o endereço e foi informado pela mãe da suposta autora que ela tinha saído na motocicleta ainda durante o dia e não tinha aparecido na residência.

No dia seguinte, domingo, 31, a mãe da menor infratora informou a PM que a adolescente estava em sua residência, a menor confessou a prática de três roubos a comércios de Gurupi e que tinha um comparsa, sendo informado seu endereço. Na residência do adolescente, foram localizados objetos de origem duvidosa e uma arma artesanal calibre 22 em um dos quartos, sendo informado pelo menor que a teria alugado com um homem, 28 anos.

O material apreendido, a motocicleta, o homem, de 28 anos, e os dois adolescentes, 16 e 17 anos, com seus respectivos pais foram conduzidos à Central de Flagrantes. Os menores foram ouvidos e liberados aos responsáveis e o homem vai responder por posse de arma de fogo de uso permitido e munição.