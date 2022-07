Dando continuidade às ações de combate aos crimes de roubos em Araguaína e região, na tarde desta segunda-feira, 11, a Polícia Civil do Tocantins (PC-TO), por meio da Delegacia de Repressão a Roubos (DRR), efetuou a apreensão de uma adolescente de 17 anos, que é suspeito de praticar ao menos 20 atos infracionais desta natureza, nas duas últimas semanas naquele município.

Comandada pelo delegado Breno Eduardo Campos Alves, a operação, que resultou na apreensão do menor, foi deflagrada visando esclarecer vários roubos praticados em diferentes setores do município do Norte do estado.

“No decorrer das investigações, conseguimos identificar esse adolescente como sendo o autor dos atos infracionais”, disse a autoridade policial. Nos últimos dias, as diligências foram intensificadas, sendo que, na tarde desta segunda-feira, as equipes da DRR conseguiram localizar o paradeiro do menor, que estava no setor Couto. De posse do adolescente foram encontrados veículos, sendo um deles roubado no último domingo, 10, arma de fogo e demais objetos. Desse modo, o menor foi apreendido em flagrante delito.

Durante a ação, os policiais civis apreenderam em poder do menor, uma arma de fogo de fabricação caseira, duas motocicletas, sendo uma Honda Pop, roubada na semana passada e uma Honda FAN, 160cc, roubada no último domingo, além de outros objetos de origem ilícita. Após a realização dos procedimentos legais cabíveis, o adolescente foi conduzido até à Central de Atendimento da PC-TO, em Araguaína, para a realização das providências legais cabíveis.

Segundo o delegado Breno, chama atenção a extensa ficha criminal do menor, uma vez que apesar de ter apenas 17 anos, é investigado em dezenas de procedimentos de roubos em Araguaína. “As investigações demonstraram que o adolescente sempre se utilizava de uma arma de fogo para ameaçar e facilitar a prática dos delitos e também subtrair todos os pertences das vítimas. Apesar de sua pouca idade, é considerado muito perigoso”, disse a autoridade policial.