Por Wesley Silas

Segundo a Polícia Militar o menor, K.C.S., estava conduzindo uma motocicleta Honda CG 125cc e fazia manobras perigosas quando atropelou uma criança de 05 anos em frente a Escola Municipal Divina Ribeiro Borges.

“Fomos acionados para atender um acidente de trânsito na cidade de Cariri do Tocantins e chegando no local encontramos os envolvidos. Segundo as testemunhas o menor K. C.S. estava trafegando na motocicleta HONDA/CG 125 TITAN KS (MWH8290) e ao passar em frente à escola municipal Divina Ribeiro Borges atropelou uma criança de 05 anos de idade”, informou.

Os policiais militares informaram a criança teve escoriações pelo corpo e foi levada a UBS da cidade pelos funcionários da escola.

“A criança foi atendida e liberada da UBS. O menor foi conduzido à delegacia de Polícia. Vale lembrar que em menos de 30 dias este mesmo menor foi apreendido pelas as mesmas práticas no trânsito”.

Uma testemunha informou aos policiais que a via estava interditada e o menor trafegava em cima da calçada.

“Conduzimos os envolvidos até a Central de Flagrantes de Gurupi aonde foi lavrado em desfavor do menor um BOC com os artigos do CTB, 303 , 308 e 309 , o veículo utilizado para a prática foi apreendido pelo delegado e foi autuado administrativamente pelos atigos 230 V, 162 I e 230 IX”.