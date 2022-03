O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Tocantins, com apoio da Polícia Civil, realiza na manhã nesta terça-feira (15) uma operação no Hospital Geral de Palmas (HGP). A ação é para investigar um esquema de fura-fila dentro da unidade.

da redação

A suspeita é de que médicos estariam cobrando de pacientes para fazer cirurgias. Quatro pessoas foram presas, incluindo um médico e um fisioterapeuta. Vários agentes que participam da Operação Betesda estão no hospital para cumprir mandados. Um grupo esteve na área administrativa da unidade e recolheu prontuários.