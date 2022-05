Share on Twitter

Share on Facebook

Na madrugada desta terça-feira (17), a Polícia Rodoviária Federal do Tocantins (PRF/TO) estava em procedimento de fiscalização de trânsito e combate a criminalidade no km 672.0 da BR 153, no município de Gurupi/TO, quando realizou a abordagem de um veículo Volkswagen Gol de cor vermelha.

da redação

O automóvel estava estacionado atrás de um ponto de ônibus, em local ermo, com duas pessoas em seu interior, em horário avançado da noite. Durante o processo de fiscalização foram encontradas caixas e diversas embalagens com apresentações diferentes de pseudos medicamentos. Ao ser questionado, o condutor afirmou que trabalhava vendendo os citados produtos em algumas feiras, inclusive na cidade de Gurupi e negou que os produtos eram proibidos, e alegou que estava no local aguardando a chegada de uma pessoa em um ônibus. Durante a abordagem, um ônibus chegou e trouxe mais uma caixa, como encomenda para o investigado.

Foram encontrados 4204 cápsulas, 27080 ml e 7050 g de substâncias, as quais não apresentavam a sua composição e procedência nos rótulos, mas alegavam indicações para tratamento das mais diversas patologias, iniciando com dores na garganta e indo até prevenção ao Alzheimer. Dentre os produtos estavam 210 frascos de xaropes e substâncias afrodisíacas; 4204 cápsulas diversas; além de pomadas e pacotes de chás.

Os produtos não possuíam registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e podem ser prejudiciais à saúde. Diante das informações obtidas foi constatada, a princípio, ocorrência de Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Condutor e passageiro, assim como todos os produtos apreendidos, foram encaminhados para a Polícia Civil de Gurupi, para a aplicação dos procedimentos cabíveis.