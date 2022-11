da redação

O corpo da vítima foi deixado em frente a uma Unidade de Saúde de Peixe. Uma testemunha informou à Polícia Militar (PM) que um carro chegou e um homem retirou o corpo e colocou na porta da unidade. Ele voltou para o veículo e fugiu. Havia uma mulher com o suspeito, que saiu correndo do local após deixarem o corpo de Juliana.

Nota SSP

A Secretaria da Segurança Pública do Tocantins informa que as equipes da 94ª Delegacia de Polícia Civil de Peixe, sob o comando do delegado João Paulo Sousa Ribeiro, seguem em diligências para capturar o autor do feminicídio de Juliana Rodrigues de Moura, de 22 anos, ocorrido no final da tarde de segunda-feira, 14, embaixo da ponte sobre o Rio Tocantins em Peixe. O principal suspeito é o próprio marido da vítima.

O caso veio a público após o homem, em companhia de uma outra pessoa, deixar o corpo da mulher em frente a um posto de saúde na cidade de Peixe. A partir daí, as equipes da Polícia Civil empreenderam diligências, no sentido de elucidar o fato.

Conforme testemunhas, o casal e um grupo de amigos resolveram acampar nas proximidades da referida ponte, onde fizeram uso de bebida alcóolica, e protagonizaram várias discussões. Até que em um determinado momento, o homem deu um tiro na mulher, atingindo seu olho esquerdo.

Ainda segundo testemunhas que estavam no acampamento, o homem entrou em desespero e na tentativa de socorrer a vítima que ainda estava com vida, saiu em busca de uma unidade de saúde para obter socorro médico. Mas a vítima veio a óbito no caminho e ele a deixou em frente ao posto de saúde da cidade. Após, ele abandonou o veículo usado, nesse traslado, em uma estrada e fugiu em rumo ignorado.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Gurupi, onde foi submetido ao exame de necrópsia. A família já fez o reconhecimento da vítima e o corpo foi liberado aos familiares.

A SSPTO reitera que um inquérito policial foi instaurado para apurar todas as circunstâncias do caso de feminicídio, mais testemunhas deverão ser ouvidas e as diligências seguem com o objetivo de capturar o principal suspeito.