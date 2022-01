Um trator e um pulverizador agrícola, que haviam sido furtados de uma propriedade rural de Palmas, no último dia seis, foram recuperados pela Polícia Civil do Tocantins nesta quinta-feira, 13, durante ação realizada por policiais civis da 52ª Delegacia de Santa Maria, com apoio de agentes da 49ª Delegacia de Pedro Afonso também apoio de policiais civis da 5ª Delegacia de Palmas. Avaliadas em quase R $700 mil reais, os implementos agrícolas estavam escondidos em um galpão, na zona rural de Santa Maria.

Conforme os delegados Andreson Alves e Adriano Carrasco, a ação foi deflagrada logo depois que a Polícia Civil tomou conhecimento, via compartilhamento de informações com investigadores da 5ª DP, de Palmas, de que três máquinas agrícolas, sendo um tratar, uma plantadeira e um pulverizador haviam sido subtraídos de uma fazenda em Palmas.

Com base nas informações, os policiais civis da 52ª e da 49ª DPs, descobriram que os itens furtados poderiam estar na zona rural de Santa Maria. Desse modo, a Polícia Civil iniciou as diligências e localizou em uma fazenda arrendada, o trator e o pulverizador, os quais estavam escondidos em um galpão.

No local, os policiais civis não encontraram o arrendatário, apenas uma pessoa responsável pela guarda dos equipamentos, o qual disse que há três meses estava trabalhando para uma pessoa que havia arrendado a referida fazenda. Porém, o homem disse não saber sobre a origem do trator e do implemento agrícola que estavam no galpão.

Em razão dos fatos, as máquinas foram apreendidas e submetidas a exames periciais. A vítima foi ouvida e confirmou o furto na cidade de Palmas. Desse modo, após a apresentação dos documentos fiscais das máquinas, as mesmas serão restituídas ao seu legítimo proprietário.

As investigações serão intensificadas para que a Polícia Civil possa localizar o paradeiro da terceira máquina que se encontra desaparecida e identificar o autor, ou autores do furto. O trabalho investigativo também determinará se o indivíduo que estava na fazenda onde os bens foram encontrados têm algum grau de participação no caso.