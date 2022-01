As Forças de Segurança do Estado do Tocantins fecharam o ano de 2021 com resultados positivos advindos da Operação Hórus, referentes ao período de janeiro a dezembro. Com diversas etapas deflagradas, durante as ações da operação foram apreendidos 1.236,58 kg de drogas, 206 armas de fogo, 3.820 munições de diversos calibres, houve recuperação de 282 veículos e apreensão de 15.000 kg de agrotóxicos, o que estima ter gerado um prejuízo de mais de R$ 22 milhões ao crime, e ainda a prisão/apreensão de 889 pessoas.

da redação

A Operação Hórus faz parte do Programa Nacional de Segurança nas Fronteiras – Vigia, implementado pelo Ministério da Justiça com a realização de operações integradas na fronteira do país e em corredores estratégicos interestaduais, como é o caso do Tocantins, na qual atuam a Polícia Militar e a Polícia Civil do Estado do Tocantins.

O trabalho da Polícia Militar, com emprego diário de 50 operadores, teve início em novembro de 2019, com patrulhamentos e abordagens a veículos e pessoas, em entradas e saídas dos municípios do Estado que fazem divisas com outros Estados, através do trabalho dos policiais militares das Unidades de área, unidades táticas (Força Tática e Patrulha Rural) e unidades especializadas da PMTO (BOPE, BPCHOQUE, BPMRED E BPMA) com vistas a coibir o avanço da criminalidade, gerando grande prejuízo às organizações criminosas, em torno de 20 milhões, somente com trabalho da Polícia Militar, com 754 pessoas presas/apreendidas e uma tonelada de drogas aprendidas.

O trabalho da Polícia Civil na operação teve início em abril de 2021 e contou com seis operadores diários para auxílio às delegacias dos 56 municípios que fazem divisas com outros estados, totalizando mais 4,1 mil quilômetros de divisas protegidas, De abril a dezembro de 2021, somente a operação Hórus por parte da Polícia Civil resultou em 135 pessoas presas, 199 inquéritos instaurados, mais de 200 kg de entorpecentes apreendidos, gerando mais de R$1,4 milhão de prejuízos aos criminosos.

No balanço geral de 2021, incluindo as duas Forças de Segurança, os dados demonstram que houve uma grande evolução nos indicadores criminais, se comparados com os números de 2020, com destaque para as ocorrências de recuperação de veículos com sinais de adulteração, furtados ou roubados, (automóveis, caminhões, caminhonetes, motocicletas, reboque ou semirreboque), cujo trabalho da Polícia Militar do Tocantins é referência no Brasil. Em 2020, a PMTO recuperou 81 veículos; e em 2021, foram 282, um aumento de cerca de 250% nas apreensões.

O crime organizado também sofreu prejuízo significativo dentro da Operação, que registrou um aumento de mais de aproximadamente 500% nas apreensões de drogas, passando de 206 kg gramas de entorpecentes em 2020, para 1.236 kg em 2021. Assim como a quantidade de armas apreendidas que passou de 24 em 2020 para 206 em 2021, um aumento em torno de 800%, desarticulando e enfraquecendo as organizações criminosas.

Nesse período, as forças de segurança da PMTO impuseram grandes perdas aos criminosos e em números, o prejuízo direto ao crime, passou de cerca de R$ 4.452.480 milhões em 2020, para cerca de R$ 22.252.384,09 milhões em 2021.

Ações realizadas

Em uma das ações, em 21 de julho de 2021, na cidade de Gurupi, região sul do Estado, a Polícia Militar, com a utilização da Força Tática Cães do 4º BPM, apreendeu cerca de 200 kg de maconha e uma grande quantidade de medicamentos contrabandeados. Os materiais ilícitos estavam dentro de um ônibus de turismo que seguia de São Paulo com destino ao estado do Maranhão e foi abordado durante umas das Operações realizadas em todo o Estado.

Em outra ação, em 06 de agosto de 2021, na cidade de Paraíso do Tocantins, região central do Estado, o Grupo de Operações com Cães da PM apreendeu 102 tabletes de maconha e cocaína que estavam dentro de um caminhão Baú, carregado com leite, e que estava estacionado em um Posto de combustível. A abordagem ocorreu após os policiais receberem informações de que um veículo suspeito, que seguia de Goiás para o estado do Pará poderia estar transportando drogas.

No dia 13 de janeiro deste ano, a Polícia Civil do Tocantins, por meio da 66ª Delegacia de Miranorte, cumpriu mandado de prisão expedido pelo Poder Judiciário do Tocantins, em mais uma etapa da operação Hórus, contra um homem foragido, de 24 anos, acusado de praticar diversos crimes em Miranorte. Dentre as acusações feitas contra o suspeito, estão crime de roubo com emprego de violência.

Segundo o Subchefe de Estado Maior da Polícia Militar, Coronel PM Marizon Mendes Marques, “os bons resultados da operação Hórus/Vigia no Tocantins estão diretamente ligados a três fatores preponderantes como o envolvimento e a atuação dos operadores das Forças de Segurança integradas, ao apoio do Ministério da Justiça e Segurança Pública e à estratégia desenvolvida pela Polícia Militar do Tocantins, em relação ao policiamento ostensivo, que mapeou o Estado em 12 regiões, com lançamento diário de 50 operadores por dia em pontos sistematicamente pré-definidos, com o objetivo de blindar o Tocantins, o que consequentemente afasta e impede a entrada de criminosos e produtos de crimes nas divisas do Estado”.

“A Operação Hórus é um importante reforço no combate específico aos crimes realizados nas divisas em todo o Brasil. Nosso objetivo em 2022 é realizar mais operações policiais integradas e fortalecer o trabalho da Polícia Civil e Polícia Militar no combate ao crime organizado”, destacou o secretário de Segurança Pública do Tocantins, Wlademir Costa.

Operação Hórus/ Programa Vigia

A proposta principal do Vigia é a prevenção e a repressão, com o intuito de fortalecer o enfrentamento à criminalidade, com enfoque em organizações criminosas, tráfico, corrupção, contrabando, descaminho, crimes contra a propriedade intelectual, lavagem de dinheiro e atuação na faixa de fronteira e nas divisas de Estados, com o uso de metodologias modernas de gestão e governança. O Vigia tem como eixos de atuação: operações integradas (operação Hórus), aquisição de equipamentos, capacitações e bases operacionais com integração de sistemas.