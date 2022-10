Share on Twitter

da redação

Na tarde desta quarta-feira (5), por volta das 16 horas e 10 minutos, na BR 153, cerca de 5.005 itens foram apreendidos devido ao transporte irregular de mercadorias, em Gurupi/TO. Dentre eles, foram localizados peças de vestuário, cosméticos, cigarros eletrônicos, copos térmicos e dispositivos eletrônicos.

Durante fiscalização de trânsito no km 670, foi dada ordem de parada a um ônibus de transporte rodoviário Mbenz/Mpolo Paradiso de cor azul. Ao realizar inspeção dos equipamentos de segurança do veículo, foram identificados diversos volumes transportados no compartimento de carga. Solicitado ao condutor que exibisse a documentação da mercadoria, foram apresentadas somente 3 notas fiscais que não correspondiam a todos os itens transportados.

O responsável pelos produtos não se encontrava no ônibus, pois despachou a mercadoria contratando o serviço de frete para o transporte de São Paulo/SP à Caxias/MA.

No decorrer das atividades policiais foram identificados e apreendidos 520 unidades de frascos de perfumes de diversas marcas ; 60 unidades de copos térmicos; 2.370 camisas e camisetas, 25 bermudas e 180 meias de diversas marcas e times de futebol nacionais e estrangeiros, incluindo diversas seleções; 1.210 unidades de dispositivos eletrônicos para fumar – DEF (cigarro eletrônico) de diversas marcas; 50 unidades de aparelhos de GPS veicular de origem estrangeira; aproximadamente 150 pen drives com mídias já gravadas; 400 cabos de fones de ouvido de procedência internacional e 40 suportes para fixação de celulares em veículos de procedência internacional.

A equipe policial entrou em contato com os escritórios das marcas violadas, que forneceram laudos de constatação das contrafações.

Diante das informações, foram constatados os crimes de descaminho; contrabando e importar, exportar, vender, oferecer, expor à venda, ter em estoque produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida. O ônibus foi liberado para seguir viagem e todos os itens foram apreendidos e encaminhados à Central de Flagrantes da Polícia Civil de Gurupi/TO, com destino para a Perícia Científica.