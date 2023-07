Share on Twitter

Share on Facebook

da redação

Essa é a segunda incineração em 14 dias. No dia 22 de junho, a 7ª DRPC incinerou mais 115 kg de entorpecentes entre crack, cocaína e maconha. Ambos procedimentos foram acompanhados por representantes do Ministério Público Estadual (MPE) e da Vigilância Sanitária.

“É um processo que tem ocorrido com bastante frequência aqui na regional. Temos buscado não deixar acumular entorpecentes apreendidos. Logo após o laudo preliminar e a aliquotagem do entorpecente, já estamos representando no Poder Judiciário para autorizar a incineração das drogas”, destaca o delegado regional Joadelson Rodrigues Albuquerque.

Participaram da ação policiais civis da 83ª Delegacia de Dueré, da 84ª Delegacia de Formoso do Araguaia, da 3ª Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (3ª DHPP Gurupi) e da 8ª Divisão Especializada de Repressão ao Crime Organizado (Deic Gurupi).