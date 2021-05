A Polícia Civil com apoio do Batalhão de Divisas da PM apreendeu nesta quinta-feira (27) um carregamento de drogas que tinham como destino as cidade de Gurupi e demais do sul do estado.

Por Régis Caio

Segundo a Polícia, a apreensão de cerca de 120 quilos de maconha foi feita durante abordagem em dois veículos na divisa dos Estados de Goiás e Tocantins. Quatro pessoas foram presas em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

“Investigação culminou nesta apreensão que gera um prejuízo ao crime organizado e tiramos esses entorpecentes que chegariam em cidades do sul do estado”, disse o delegado Joadelson.