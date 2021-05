Share on Twitter

Share on Facebook

Uma mulher e uma criança foram encontrados mortos nesta quinta-feira (13) na zona rural de Cariri do Tocantins, no sul do estado, próximo ao Trevo de Formoso.

Por Régis Caio

Segundo moradores de Cariri informaram ao Portal Atitude a mulher, identificada como Benilde Pereira Milhomem, de 42 anos, foi morta a pauladas e o filho dela, Enzo Daniel Milhomem, de 08 anos, foi morto com um tiro na cabeça.

O crime ocorreu em uma propriedade rural da cidade, em um local conhecido como Bar do Mudo, às margens da BR-242. A Polícia informou que não há informação sobre o autor do homicídio.