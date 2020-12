Localizado| Agente Penitenciário que desapareceu neste domingo é encontrado em Colmeia

A Polícia Civil informou que Rogério Rodrigues está bem de saúde e que já falou com a própria família. Ainda não foi informado quais foram as circunstâncias do desaparecimento dele.

O policial teria sido visto pela última vez por volta das 18h da tarde deste domingo, 6, quando saiu de sua residência, em Lajeado, com destino a Cadeia Pública de Miracema, onde começaria seu turno de trabalho às 19h.

Na ocasião, Rogério estava usando roupas operacionais da Polícia Penal e saiu de casa dirigindo seu veículo, um Kia, modelo Cerato, de cor cinza, com placas MXF 4669, de Palmas – TO. Após não mais conseguir contato com o policial, um amigo foi até a Central de Atendimento da Polícia Civil, em Miracema, onde registrou um Boletim de Ocorrência noticiando o desaparecimento.