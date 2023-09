da redação

O suspeito é apontado pelas forças de segurança do Tocantins, como um dos principais líderes de uma organização criminosa de renome nacional, com origem no Estado do Rio de Janeiro e braço direito de Carlos Augusto da Silva Fraga, o ‘Dad Charada’, que foi encontrado morto no presídio Barra da Grota, em Araguaína, no mês de agosto.