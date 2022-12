da redação

A namorada da vítima relatou para a Polícia Militar que os dois estavam na cama, quando por volta de 1h da madrugada, três homens arrebentaram a porta da frente da casa, entraram no quarto e fizeram vários disparos de arma de fogo. O grupo estava encapuzado.

Nonato era um líder ativo do MST e conhecido na região de Araguatins, onde o crime aconteceu. O Movimento Sem Terra divulgou uma nota de pesar pelo ocorrido.

Confira a nota

Na madrugada desta terça-feira (13), o militante do MST, Raimundo Oliveira, de 46 anos, popularmente conhecido como Cacheado, foi executado dentro de sua residência, no bairro Vila Cidinha, na cidade de Araguatins (TO), na região conhecida como Bico do Papagaio.

Cacheado foi um militante valoroso, contribuindo em toda sua vida para a organização das famílias Sem Terra. Sua luta será lembrada e sua história alimentará a luta do MST por Reforma Agrária!

O MST exige justiça para Cacheado, que seus assassinos e mandantes sejam identificados, detidos e julgados, para evitar mais assassinatos no campo! Lutar não é crime! Basta de violência no campo!

Aos nossos mortos, nenhum minuto de silêncio, mas uma vida inteira de lutas!