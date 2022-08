Leandro Lo Pereira do Nascimento, campeão mundial de jiu-jítsu , morreu neste domingo (7) após levar um tiro na cabeça, confirmou seu advogado à Reuters.

Leandro Lo, de 33 anos, estava em um show na capital paulista quando entrou em uma briga com outro homem que terminou com Lo Pereira sendo baleado na testa.

Ele foi levado para um hospital e horas depois teve declarada a morte cerebral.

The IBJJF and Jiu Jitsu community are extremely saddened to hear of the passing of Leandro Lo. Lo was one of the greatest athletes our sport has ever produced. An example of a true black belt, martial artist and champion on and off the mats. Rest in peace legend. 🙏🏼🕊 pic.twitter.com/lHK3n8pF4K

— IBJJF (@ibjjf) August 7, 2022