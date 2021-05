Um homem de 23 anos foi preso pela Polícia Militar (PM) de Gurupi, na noite de domingo, 30, por furto qualificado em uma loja no centro da cidade. Os policiais militares recuperaram aparelhos celulares que haviam sido furtados.

Por Régis Caio

A Polícia Militar foi acionada via Copom para averiguar o disparo de alarme na Loja. Durante as diligências, um suspeito foi preso na Rua 06, no momento em que tentava evadir do local com alguns objetos. Durante a fuga o infrator deixou cair quatro aparelhos celulares que haviam sido furtados no interior do estabelecimento. Quando questionado pelos policiais, relatou que ele e mais três criminosos haviam arrombado a parede do fundo da loja e feito o furto. O infrator disse também, que os outros autores evadiram deixando ele para trás e levaram com eles envelopes contendo dinheiro e aparelhos celulares.

O responsável pela loja informou que foram furtados envelopes com aproximadamente R$ 750 reais em espécie e aparelhos celulares. Contudo não soube informar quantos aparelhos e nem o modelo dos mesmos. Foi realizada algumas diligências pelas equipes na tentativa de localizar os outros autores, mas sem êxito. Sendo localizado apenas endereços de alguns dos suspeitos. No momento da detenção, o autor ofereceu resistência e chegou a lesionar um dos policiais militares.

Diante dos fatos, o autor foi preso e conduzido à Central de Flagrantes, juntamente com o material apreendido. Na delegacia ele foi autuado por furto qualificado.