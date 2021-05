Policiais militares do 4º Batalhão de Polícia Militar (4º BPM) prenderam um homem de 46 anos, após furtar objetos em uma residência, na Rua S-13, Quadra 9, setor Sol Nascente, em Gurupi. Os objetos furtados pelo autor foram recuperados e devolvidos a vítima.

da redação

A PM foi acionada para atender uma ocorrência de furto em residência, ocorrido o setor Sol Nascente. Segundo o solicitante, o infrator tinha pulado o muro de uma residência e praticado o furto de alguns objetos. No momento que tentava fugir em uma bicicleta, a vítima e transeuntes que passavam pelo local conseguiram capturá-lo, até a chegada da equipe da PM.

A vítima, um homem de 42 anos, teve pequenas lesões durante a tentativa de conter o autor. Ele relatou que estava dormindo com a porta da cozinha aberta e acordou com o barulho do autor pulando o muro, já saindo da sua residência com uma bolsa contendo três pares de tênis, um par de chinelo, duas caixas de som pequenas e um processador de fruta da marca Walita.

O autor estava portando uma faca e durante a tentativa de fuga, chegou a ameaçar a vítima. No momento da prisão ele disse aos policiais que a sua ocupação é subtrair objetos alheios para sim. Diante dos fatos, os envolvidos e os objetos recuperados foram encaminhados à Central de Flagrantes para os demais procedimentos cabíveis e legais.