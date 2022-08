por Redação

Conforme os autos, em 2011, ele e outros formavam uma quadrilha especializada em roubo a bancos, com atuação no Tocantins e Goiás. Consta no processo que ele e os demais participaram do assalto ao Banco do Brasil, em julho daquele ano, em Peixe (TO). Armados com fuzis, espingardas calibre 12 e pistolas, além de explosivos, eles invadiram a agência, detonaram o estabelecimento e levaram R$ 14,2 mil em dinheiro. Houve perseguição. Na fuga, algumas pessoas foram reféns dos criminosos.

Antônio José da Silva, vulgo Paulo Henrique da Silva Júnior ou Paulo Cicatriz, foi preso posteriormente, em Porto Alegre (RS). A sentença é de 25 de julho de 2022. “O acusado é reincidente, esteve preso durante a tramitação do processo, sofrendo condenação pela prática de crime grave, tendo ele praticado crimes que causaram temor na sociedade local, fazendo uso durante a execução criminosa de arma de fogo de alto potencial lesivo (fuzil), explosivos e reféns”, cita a magistrada na decisão.

