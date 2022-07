Por Redação

Acusado de dar golpe em um restaurante de Palmas, Ruam Pamponet Costa foi condenado nesta terça-feira, 12, a dois anos de reclusão em regime inicial fechado e sem o direito de apelar em liberdade. A condenação foi proferida em atendimento ao requerimento do Ministério Público do Tocantins (MPTO), após reiterar o pedido de condenação do homem por estelionato com o reconhecimento de agravante de reincidência, visto que o golpe já havia sido aplicado em diversas outas situações.

Ruam foi preso em 21 de abril, após causar um prejuízo de mais de R$ 5 mil em um restaurante da Capital, consumindo e compartilhando produtos de valor expressivo, sem intenção e condições de pagar.

A sentença fez referência aos apontamentos do MPTO acerca das condenações definitivas em quatro outros processos, em Brasília (DF) e Caldas Novas (GO), além de mandados de prisão expedidos em oito processos das varas criminais de Maceió (AL), Recife (PE) e Brasília (DF).

Além da pena de reclusão, Ruam Pamponet foi condenado a pagar mais de 2 mil reais em multas.